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Пышнотелая модель-красотка Искра Лоуренс показала соблазнительные снимки в купальниках: фото

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Девушка заявляет, что принципиально публикует фотографии без ретуши.

цукеро
Искра Лоуренс любит снимки без ретуши Фото: Instagram/Искра Лоуренс
Британская модель plus-size Искра Лоуренс часто делится с поклонниками пикантными снимками.

Свежие сексуальные фотографии в открытых купальниках красотка опубликовала в Instagram.

Лоуренс принципиально не пользуется фоторедакторами, когда публикует свои фото в блоге, и не позволяет другим ретушировать ее снимки. Поклонники и подписчики поддерживают эту инициативу модели, поскольку естественная красота Лоуренс вызывает у них неподдельный восторг.

Топ-5 самых популярных последнийх фото Искры Лоуренс в купальниках:

цукеро
Фото: Instagram/Искра Лоуренс

цукеро
Фото: Instagram/Искра Лоуренс

цукеро
Фото: Instagram/Искра Лоуренс

цукеро
Фото: Instagram/Искра Лоуренс

цукеро
Фото: Instagram/Искра Лоуренс

Напомним, ранее известная американская plus-size модель Эшли Грэм выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в черном строгом наряде
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Модель, Искра Лоуренс, купальники, фотографии
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