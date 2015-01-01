Пышнотелая модель показала бюст и попу на отдыхе

Модель без стеснения демонстрирует свое тело, порой даже без купальника.

Эшли Грэм Instagram

Американская модель plus size Эшли Грэм наслаждается отдыхом на Сейшелах вместе с мужем.

Фотографии пышнотелая красавица публикует у себя на странице в Instagram.

Модель без стеснения демонстрирует свое тело, порой даже без купальника. Эшли часто меняет купальники, загорает, ест сладости, фрукты и плавает.

Кроме своих аппетитных форм, Грэм также показывает подписчикам красивые пейзажи с тропической зеленью, песчаными пляжами, голубой водой и горами.

И пока модель наслаждается отдыхом, поклонники засыпают ее снимки восхищенными комментариями.

Напомним, Ева Лонгория похвасталась фигурой в купальнике.