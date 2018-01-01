Пышнотелая модель Тесс Холлидей показала обнаженное тело в прозрачном купальнике: фото

Аппетитные формы красавицы скрывает красное боди.

Тесс Холлидей открыто демонстрирует фигуру в стиле ню Фото: Instagram/tessholliday

Известная американская модель plus size Тесс Холлидей показала фотосессию, в которой продемонстрировала публике яркие откровенные фото в прозрачном купальнике.

Снимки соблазнительная красавица, которая не упускает возможности снять с себя лишнюю одежду, опубликовала в Instagram.

"Мечтаю о торте", – подписала модель снимок.

Откровенная фотосессия Тесс Холлидей Фото: Instagram/tessholliday

У Холлидей в соцсетях большая армия поклонников. На страницу не обремененной комплексами пышнотелой модели подписаны 1,5 миллиона человек.

Откровенная фотосессия Тесс Холлидей Фото: Instagram/tessholliday

Напомним, ранее австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, где она позирует на фоне стены, а из-под топа видна окружность груди.