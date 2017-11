Пышнотелая украинка едет на конкурс красоты, опубликованы фото

Конкурсантки будут позировать в купальниках, петь и проходить интеллектуальные конкурсы.

Виктория Щелко Facebook.com

Пышнотелая украинкапервой среди наших соотечественниц примет участие в конкурсе красоты между моделями plus-size — Miss Top of the World Plus Size 2017.

Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

У 28-летней киевлянки есть модельный опыт и пять высших образований.

Кроме того, Щелко работает в полиции Киева и является лейтенантом.

По словам женщины, фигуру привычной модели она потеряла после рождения дочери. Сначала отчаянно пыталась похудеть, а потом поняла, что стоит полюбить себя такой, какая она есть.

Сам конкурс красоты состоится в Сингапуре и начнется уже со следующей недели. Конкурсантки будут позировать в купальниках, петь и проходить интеллектуальные конкурсы.

Напомним, украинка Анна Гомонова получила сразу две короны конкурса "Mrs Earth-2017".