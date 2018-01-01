"Пыталась сделать лицо "секси чика". Слава из "НеАнгелов" похвасталась снимками в купальнике

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1 / 3 Слава Каминская в Египте позировала в купальнике (instagram.com/slava_kaminska)

Фото певицы в соцсети собрало десятки тысяч лайков.

Слава Каминская в Египте позировала в купальнике instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена в купальнике.

Снимки были сделаны в Египте, они собрали десятки тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

На одном из фото исполнительница позирует, сидя на верблюде. "Пыталась сделать лицо "секси чика"… У верблюда получилось лучше", — подписала снимок Каминская.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская поделилась фото, на котором она запечатлена в обновленном образе — певица, которая была рыжей, покрасила волосы в более светлый цвет. Посмотреть снимок можно здесь.