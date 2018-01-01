"Работает 25-й кадр". Андрей Макаревич прокомментировал фразу о "злобных дебилах"

После резкого высказывания поднялась "волна говна", отметил лидер "Машины времени".

Андрей Макаревич утверждает, что не называл россиян "злобными дебилами" УНИАН

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал, что не называл граждан РФ "злобными дебилами".

В своем посте музыкант уточнил, что не собирался оскорблять людей, а критика в комментарии, который начали цитировать СМИ, была направлена на телевизионную пропаганду.

"Есть разница, нет? Хотя, судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр, работает", - резюмировал музыкант на своей странице в соцсети Facebook.

Андрей Макаревич утверждает, что не называл россиян "злобными дебилами" Скриншот с facebook.com/makarevichav

Ранее сообщалось, что высказывание Андрея Макаревича после посещения США о "злобных дебилах" вызвало бурную реакцию в России: известные соотечественники, в частности, певец, композитор, автор песен Юрий Лоза, ополчилась на музыканта.