Работница Минобороны взбудоражила Сеть откровенными снимками, опубликованы фото

Девушка указала в личном профиле, что является сотрудницей одного из предприятий Минобороны Украины.

Александра Макаревич Facebook.com

В Сети наделала много шума молодая юристка Александры Макаревич, которая работает в Министерстве обороны.

Об этом пишет vesti-ua.net.

Девушка охотно делится откровенными фото со своими фолловерами в Facebook.

И, наверное, сами фото не наделали бы такого шума, ведь их достаточно в Сети. Но девушка указала в личном профиле, что является сотрудницей одного из предприятий Министерства обороны Украины. Именно это больше всего заинтересовало пользователей.

На БДСМ-заю с Минобороны обратил внимание журналист Владимир Тимофийчук. Он и опубликовал на личной странице в Facebook скриншоты горячих фото Макаревич.

Напомним, в Сети обсуждают роскошную жизнь сестры замминистра МВД Деевой.