Работница Минобороны взбудоражила Сеть откровенными снимками, опубликованы фото

Девушка указала в личном профиле, что является сотрудницей одного из предприятий Минобороны Украины.
Об этом пишет vesti-ua.net.
Девушка охотно делится откровенными фото со своими фолловерами в Facebook.
И, наверное, сами фото не наделали бы такого шума, ведь их достаточно в Сети. Но девушка указала в личном профиле, что является сотрудницей одного из предприятий Министерства обороны Украины. Именно это больше всего заинтересовало пользователей.
На БДСМ-заю с Минобороны обратил внимание журналист Владимир Тимофийчук. Он и опубликовал на личной странице в Facebook скриншоты горячих фото Макаревич.
Напомним, в Сети обсуждают роскошную жизнь сестры замминистра МВД Деевой.