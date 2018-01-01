Расчлененные трупы и расстройство личности: Эминем представил жуткий клип

Певец представил видеоработу на композицию "Framed".

Певец представил видеоработу на композицию «Framed» Скриншот YouTube

Легендарный американский хип-хоп-исполнитель Эминем представил новый клип на трек "Framed".

Видео на трек "Framed", который вошел в последний альбом "Revival", он представил на своем канале YouTube.

В клипе Эминем выступает в роли сумасшедшего серийного убийцы с расстройством личности, который находится в доме в окружении трупов убитых им людей. Певец играет то с отрезанной рукой, то с внутренностями своих жертв.

Несмотря на это, он ничего не помнит и отрицает свою причастность к кровавым преступлениям.

Режиссером клипа стал Джеймс Ларез.

Ранее "Океан Эльзы" впервые за долгое время порадовали поклонников новым клипом.