Распахнул халат, набросился в отеле. Знаменитая актриса рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна

Ума Турман рассказала подробности сексуальных домогательств.
По ее словам, она знала Вайнштейна давно, поэтому не обращала внимание на предупреждающие знаки, пишет The New York Times.
Она вспомнила их встречу в парижском отеле после выхода фильма "Криминальное чтиво".
Они спорили о сценарии в тот момент, когда продюсер неожиданно распахнул халат. Актриса посчитала это странным, но не почувствовала угрозы.
Второй инцидент произошел в лондонском отеле "Савой". Актриса рассказала, что Вайнштейн толкнул ее и попытался наброситься.
"Он делал всевозможные неприятные вещи, но не изнасиловал меня", — сказала Турман.
После этого она пригрозила продюсеру рассказать о поступке. Вайнштейн на это ответил, что уничтожит ее карьеру.
Представитель продюсера подтвердил изданию, что в Англии между Вайнштейном и Турман произошел инцидент. Он объяснил это тем, что неправильно понял ее сигналы в Париже. В сообщении отмечается, что Вайнштейн немедленно извинился.
Напомним, ранее модель обвинила Вайнштейна в том, что он "купил" ее молчание о домогательствах.