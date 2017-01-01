Расплата за грехи. Известной артистке отрезали голову во время операции

Безрассудная любовь дорого обошлась артистке.

Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" intofilm.ru

Известная советская актриса Наталья Селезнева, которую знают зрители как жену Шурика из "Иван Васильевич меняет профессию", хорошую девочку Лиду из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", рассказала о том, как поплатилась за свой счастливый брак с актером и режиссером Владимиром Андреевым.

Актриса рассказала о проблемах со здоровьем в интервью передаче "Судьба человека" опубликовано на YouTube.

Селезнева отбила Андреева у другой женщины и эта безрассудная любовь дорого обошлась артистке.

По ее словам, тяжелая болезнь, чуть не лишившая ее голоса, — это расплата за содеянное.

"Я болела долго и сильно, у меня была тяжелая операция на щитовидной железе: мне отрезали голову, а потом ее заново пришили", — заявила актриса.

По ее словам, после операции она не могла говорить. "У меня была перерезана связка, я сипела, как трещотка", — добавила она.

Селезнева рассказала, что вернуть голос ей помогли долгие занятия на губной гармошке.

Также телезрители обратили внимание не столько на жуткую историю Селезневой, которая произошла с ней много лет назад, сколько на изуродованные руки актрисы.

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Однако, судя по ее жестикуляции, артистка совершенно не страдает из-за опухолей на руках и искривленных пальцев.