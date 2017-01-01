Расплата за грехи. Известной артистке отрезали голову во время операции

Безрассудная любовь дорого обошлась артистке.
Актриса рассказала о проблемах со здоровьем в интервью передаче "Судьба человека" опубликовано на YouTube.
Селезнева отбила Андреева у другой женщины и эта безрассудная любовь дорого обошлась артистке.
По ее словам, тяжелая болезнь, чуть не лишившая ее голоса, — это расплата за содеянное.
"Я болела долго и сильно, у меня была тяжелая операция на щитовидной железе: мне отрезали голову, а потом ее заново пришили", — заявила актриса.
По ее словам, после операции она не могла говорить. "У меня была перерезана связка, я сипела, как трещотка", — добавила она.
Селезнева рассказала, что вернуть голос ей помогли долгие занятия на губной гармошке.
Также телезрители обратили внимание не столько на жуткую историю Селезневой, которая произошла с ней много лет назад, сколько на изуродованные руки актрисы.
Однако, судя по ее жестикуляции, артистка совершенно не страдает из-за опухолей на руках и искривленных пальцев.