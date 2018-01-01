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Располневшая актриса Джессика Симпсон без комплексов загорает на пляже: фото

Сегодня, 01:14

Впрочем, папарацци уверяют, что она пыталась спрятать пышные формы под широким полотенцем.

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Джессику Симпсон папарацци засняли на пляже Фото: Instagram/Джессика Симпсон
На одном из пляжей Багамских островов 37-летняя американская певица и актриса Джессика Симпсон загорала вместе с мужем Эриком Джонсоном и попала в объективы фотокамер.

Как сообщает The Daily Mail, на отдых супруги прилетели несколько дней назад.

Папарацци засняли актрису в красном купальнике и леопардовых солнцезащитных очках. Она прикрывала полотенцем округлившийся живот и пышные бедра.

чсмиртолд
Фото: The Daily Mail

чсмиртолд
Фото: The Daily Mail

чсмиртолд
Фото: The Daily Mail

чсмиртолд
Фото: The Daily Mail

Напомним, после рождения дочери и сына в 2012-2013 годах звезда значительно набрала в весе. Однако, накануне свадьбы, Симпсон решила подтянуть свои формы и очень сильно похудела, из-за чего даже неоднократно подвергалась критике. Тогда поклонники считали, что ее фигура утратила былую соблазнительность.

Впрочем, сейчас, судя по фото папарацци, Симпсон снова проиграла бой в борьбе с лишними килограммами.

Как известно, еще летом минувшего года актриса позировала топлесс в бассейне на надувном матрасе с коктейлем в руках.

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Теги:  
Джессика Симпсон, отпуск, лишние килограммы, парарацци
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