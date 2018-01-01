В новом сезоне появляется много новых персонажей.

26 апреля стартовал второй сезон "Рассказа служанки". Скрин с видео ТСН

Сериал "Рассказ служанки", первый сезон которого уже взял "Эмми" , порадовал поклонников долгожданным продолжением: 26 апреля стартовал второй сезон. С русской озвучкой первая серия появится уже 27 апреля.

Снят сериал по одноименному роману Маргарет Этвуд. Стоит отметить, что книга занимает 37-ю строчку в рейтинге произведений, которые в 1990-е чаще всего пытались запретить в США. И это неудивительно: в книге много насилия, в том числе сексуального (в книге вообще много секса, причем чаще всего описываются именно изнасилования). Автор рассуждает о суициде и религиозном фанатизме и победе тоталитаризма в "демократичной Америке".

У главной героини отобрали даже имя. Ее зовут Фредова, то есть "принадлежащая Фреду". И раз в месяц хозяин насилует ее в присутствии собственной жены после чтения Библии и оповестив об этом всех домашних, включая прислугу.

Первый сезон закончился почти так же, как и книга: беременная героиня (ее настоящее имя Джун) становится участницей Сопротивления, но ее бунт недолог и закончился в черном джипе местных спецслужб. У сезона открытый финал: неясно, ждет ли Джун спасение или казнь. В книге подразумевалось, что Джун все же спасли повстанцы — иначе она так и не смогла бы записать свой "рассказ служанки".

"Рассказ служанки": чем начался второй сезон

Героиня выжила – и теперь нас ждет еще больше еще более мрачных приключений в стиле антиутопии.

В частности, начинается второй сезон примерно с того момента, где закончился первый. Служанок жестоко наказывают за неповиновение на мосту в конце первого сезона.

В новом сезоне появляется много новых персонажей. Это:

мать Джун – феминистка и специалист по абортам,

бывшая жена мужа главной героини, которую тот бросил ради Джун,

жены Эмили – героини актрисы Алексис Бледел, "гендерная изменщица", которой в первом сезоне удалили гениталии — так, чтобы она все еще могла рожать детей, но не могла получать удовольствие от секса. При этой и самой Эмили уделяется гораздо больше экранного времени,

раскрывается характер жены командора Фреда – Серены Джой.

Во втором сезоне вообще очень много флешбэков. Через них мы по-новому начинаем смотреть на героев.

Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

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