Ратаковски показала сексуальное тело в крошечном бикини: фото

Знойная красавица в очередной раз продемонстрировала откровенный образ.

Ратаковски называют королевой бикини Фото: Instagram/Эмили Ратаковски

Сексапильная Эмили Ратаковски , которая является одной из самых известных моделей мира, показала провокационные фото в купальнике, взбудоражившие ее поклонников.

В Instagram американская модель опубликовала снимок в откровенном купальнике собственного бренда. Знаменитость в очередной раз продемонстрировала, что ее дизайнерские вещи идеально подчеркивают красоту женского тела.

Перед камерой сексапильная модель позировала в пляжном наряде оранжевого цвета. Эмили Ратаковски расплела волосы и намочила их, что выглядело очень соблазнительно. Отдельно американка показала нижнюю часть купальника, которая на ее стройных бедрах смотрелась превосходно.

За считанные часы фотографии понравились более миллиону пользователей сети. Десятки тысяч людей прокомментировали сексуальные фото Эмили Ратаковски, добавив, что она имеет идеальную фигуру, которую умело демонстрирует перед камерой.

Фото: Instagram/Эмили Ратаковски

Фото: Instagram/Эмили Ратаковски

Напомним, ранее Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в бикини с леопардовым принтом.

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