Ратаковски показала сексуальное тело в ванной: фото

Модель ищет новые локации для съемок в своем новом особняке.
На этот раз знаменитость опубликовала в Instagram фотографии из ванной, на которых она позирует в чувственной позе и с минимумом одежды.
"Субботнее утреннее селфи", - подписала фотографию актриса.
Модель надела белый топ на обнаженное тело, сквозь который поклонники могут рассмотреть очертания ее груди. Пикантности снимку придавало отражение в зеркале. А влажные волосы создавали иллюзию, будто Ратаковски совсем недавно вышла из душа.
Напомним, ранее Ратаковски повергла в шок своих подписчиков в соцсети новым откровенным снимком, на котором она демонстрирует чрезмерно открытый купальник.
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