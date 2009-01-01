Райское наслаждение: отпуск Ассии Ахат едва не закончился трагедией

Певица во время шторма оказалась в океане, где водится до 40 видов акул.

Ассии Ахат Пресс-служба

Артистка вместе с семьей провела неделю на Гавайях, на одном из самых красивых и древних островов, история которого насчитывает миллионы лет, — Кауаи.

Несмотря на шторм и запреты аборигенов, Ахат, рискуя жизнью, искупалась в океане с кровожадными хищниками.

"Голубой океан, белоснежный песок, красивые отели и ни одного русского слова за всю поездку! Правда, чтобы доехать из Европы на Гавайи, нужно быть очень смелым человеком, иметь хорошее здоровье и это все выдержать, — говорит Ассия. — Раньше мне казалось, что дальше Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Бали по длительности перелета сложно себе что-то представить. Но это — еще дальше! В общей сложности, вместе с пересадками, перелет в одну сторону занял около 30 часов. Но когда туда попадаешь, забываешь обо всех трудностях... Мы были в разных экзотических и тропических странах, но такой красоты и зелени, как в Кауаи, не видели нигде! На каждом квадратном метре растет невероятное количество растений, кустов, цветов… Ботанический сад, местный каньон, который по величине занимает второе место в мире... Мы взяли напрокат кабриолет и ездили вдоль острова. Дорога узкая, но ровная, передвигаться можно со скоростью не более 40 км в час. Никто не обгоняет, не нарушает правила, ты просто едешь и созерцаешь эту невероятную природу".

Не обошлось и без экстрима. Певица искупалась в океане, где водится до 40 видов акул. "На острове штормило, купаться не разрешали, да и, учитывая такое количество акул, никто не хотел заходить в воду. Но я настолько люблю океан, что не смогла удержаться. Как потом выяснилось, я оказалась единственной среди туристов, кто на это решился", — рассказывает артистка.

Также Ассию поразила чистота на острове и доброта аборигенов. "Такой необыкновенной чистоты на улицах я не встречала никогда, на всех придорожных газонах все аккуратно, словно специально посажено. Но самое невероятное — это местные жители: улыбчивые, добрые… Они воспитаны прислуживать, угождать, каждый готов помочь. Какое-то райское ощущение того, что на земле живут действительно счастливые люди. А еще с голоду там не умрет даже самый большой бездельник. Нет хищников, змей, ядовитых пауков, но есть гавайские курочки и петушки, которые ходят вдоль дороги, питаются они тем, что находят в лесу. Любой человек может их поймать и приготовить, поэтому голодающих нет. Еще там водятся маленькие дикие кабанчики, они тоже съедобные. А в океане — миллион видов разной рыбы. Возможно, отсюда спокойствие и доброта местных жителей", — заключила Ассия Ахат.

Напомним, Ассия Ахат позировала обнаженной для обложки альбома.