Разведенная Виктория Дайнеко переживает, что муж избегает встреч с ребенком

Певица поделилась с журналистами, что не запрещает Клейману видеться с ребенком.

Виктория Дайнеко Instagram

Об этом пишет 7 Дней.

Как утверждает артистка, она не думала, что супруг решит расторгнуть брак и подаст заявление в суд, не проинформировав ее об этом. Виктория узнала о предстоящем процессе от журналистов.

"Я даже повестки в суд не получила! Может быть, все так удачно подстроили, что меня просто не было в Москве, и повестка вернулась в суд невостребованная. Муж ведь прекрасно знал, что мы уезжаем. Удивительно, мы не раз созванивались с ним и обсуждали здоровье ребенка, потому что дочка сильно простудилась. Мы были на связи, но он не говорил о суде. Все решил тихо…" — поделилась Дайнеко.

Певица уже пришла в себя после разрыва с Дмитрием. Звезда придерживается мнения, что ей гораздо легче работать и выступать, когда дома все спокойно. К тому же, по словам экс-участницы "Фабрики звезд", их дочка больше не слышит ссоры родителей. Несмотря на тяжелое расставание с Клейманом, Дайнеко смогла найти силы не унывать. Женщина по-прежнему верит в любовь и мечтает встретить надежного мужчину.

Виктория переживает, что ребенок совершенно не видит отца. По словам артистки, Клейман встречался с дочерью лишь в июле.

"Ребенка он любит очень горячо, но чисто теоретически, в реальности видится с дочкой раз в два месяца, живя в одном городе. При этом я предлагаю много вариантов, а в ответ слышу: "Не успею, нет времени, занят", — рассказала певица.

Дайнеко поделилась с журналистами, что не запрещает Клейману видеться с ребенком. Тем не менее, певица не устраивает встреч отца с малышкой у себя дома. Она считает, что любой визит Дмитрия может принести негативные эмоции. Девочка часто спрашивает, где папа. Викторию удивляет такой подход экс-супруга.

Допис, поширений Victoria Daineko (@victoriadaineko) Вер 17, 2017 о 4:39 PDT

"Мне очень хочется, чтобы у нее был настоящий отец, который бы о ней заботился и интересовался, хватает ли ей теплых штанов, не вросла ли она из куртки или что там у нее за красное пятнышко на ручке выскочило…" — отметила Виктория.

Виктория мечтает об избраннике, который будет носить ее на руках, любить и уважать.

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