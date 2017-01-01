"Развлекала богатых москвичей". Ани Лорак показала, как отмечала Новый год

Исполнительница выложила в Сеть снимки с российскими коллегами и мужем.
Артистка отмечала праздник в России, "развлекала богатых москвичей", пишет "Обозреватель".
Исполнительница поделилась снимком с российскими коллегами Владимиром Кузьминым и Эмином (Эмин Арас оглы Агаларов), а также с мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак вместе с дочерью Софией посетила ледовый мюзикл "Руслан и Людмила" по мотивам одноименного произведения российского поэта Александра Пушкина, в котором главную женскую роль исполнила известная фигуристка Татьяна Навка — супруга пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.