"Развлекала богатых москвичей". Ани Лорак показала, как отмечала Новый год

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1 / 3 Ани Лорак отмечала Новый год на вечеринке (instagram.com/anilorak)

Исполнительница выложила в Сеть снимки с российскими коллегами и мужем.

Ани Лорак отмечала Новый год на вечеринке instagram.com/anilorak

Скандально известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) праздновала Новый год на вечеринке, судя по всему, она сменила два ярких наряда, свидетельствуют фото, опубликованные на ее странице в Instagram.

Артистка отмечала праздник в России, "развлекала богатых москвичей", пишет "Обозреватель".

Исполнительница поделилась снимком с российскими коллегами Владимиром Кузьминым и Эмином (Эмин Арас оглы Агаларов), а также с мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак вместе с дочерью Софией посетила ледовый мюзикл "Руслан и Людмила" по мотивам одноименного произведения российского поэта Александра Пушкина, в котором главную женскую роль исполнила известная фигуристка Татьяна Навка — супруга пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.