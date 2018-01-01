Развратная невеста: британская модель сверкнула грудью, "забыв" надеть свадебное платье, видео

Хлоя Кхан не упустит случая продемонстрировать свои прелести.
На своей странице в Instagram знаменитость выложила видео, на котором позирует в нижнем белье и фате, держа в руке бокал шампанского.
"Подхожу на роль жены или нет?", - игриво подписала фото Кхан.
Хлоя позировала для известного бренда вечерних платьев, который также запустил свадебную линейку.
Поклонники пришли в восторг от такого пикантного ролика, кто-то сразу в комментариях стал звать ее замуж.
Жаркое видео можно посмотреть здесь.
Ранее Хлоя Кхан снялась в эротической фотосессиии для украинского Playboy.
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