Развратная невеста: британская модель сверкнула грудью, "забыв" надеть свадебное платье, видео

Хлоя Кхан не упустит случая продемонстрировать свои прелести.

Хлоя Кхан покрасовалась в свадебном образе instagram.com/chloe.khan

Британская модель, актриса и реалити-звезда Хлоя Кхан поразила поклонников пышными формами в свадебном образе.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила видео, на котором позирует в нижнем белье и фате, держа в руке бокал шампанского.

"Подхожу на роль жены или нет?", - игриво подписала фото Кхан.

Хлоя позировала для известного бренда вечерних платьев, который также запустил свадебную линейку.

Поклонники пришли в восторг от такого пикантного ролика, кто-то сразу в комментариях стал звать ее замуж.

Жаркое видео можно посмотреть здесь.

Ранее Хлоя Кхан снялась в эротической фотосессиии для украинского Playboy.

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