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Огонь и нежность. Ольга Сумская поделилась архивными снимками

Сегодня, 01:52

Артистка на своей странице в Instagram выложила ретро фото.

сумская
Ольга Сумская порадовала подписчиков новыми фото olgasumska/instagram
Ольга Сумская решила вспомнить молодость и показала снимки, на которых актриса запечатлена в трех образах.

Звезда в кадре позирует в элегантном вечернем платье и перчатках, в меховой шубе поверх бордового платья и черном платье и пиджаке с распущенными волосами.

Поклонники звезды отметили, что тогда Сумская еще не была блондинкой и предпочитала рыжий цвет волос.

Поклонники артистки пришли в восторг от архивного фото, отметив, что с тех пор Ольга лишь похорошела.

"Пример для подражания для нынешних девочек!", "Красавица в любом возрасте".

К комментариям также присоединились и коллеги Сумской.  

"Ух! Огонь и нежность в одной красавице!" — написала Надежда Матвеева.

"Вау! Моя ты красотка!" — прокомментировала также серию фото певица Камалия. 

Ранее Ольга Сумская раскрыла подробности личной жизни дочки с российским мужем.
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Ольга Сумская, фото
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