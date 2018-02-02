Огонь и нежность. Ольга Сумская поделилась архивными снимками

Артистка на своей странице в Instagram выложила ретро фото.
Звезда в кадре позирует в элегантном вечернем платье и перчатках, в меховой шубе поверх бордового платья и черном платье и пиджаке с распущенными волосами.
Поклонники звезды отметили, что тогда Сумская еще не была блондинкой и предпочитала рыжий цвет волос.
Поклонники артистки пришли в восторг от архивного фото, отметив, что с тех пор Ольга лишь похорошела.
"Пример для подражания для нынешних девочек!", "Красавица в любом возрасте".
К комментариям также присоединились и коллеги Сумской.
"Ух! Огонь и нежность в одной красавице!" — написала Надежда Матвеева.
"Вау! Моя ты красотка!" — прокомментировала также серию фото певица Камалия.
Ранее Ольга Сумская раскрыла подробности личной жизни дочки с российским мужем.