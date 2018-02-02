Огонь и нежность. Ольга Сумская поделилась архивными снимками

Артистка на своей странице в Instagram выложила ретро фото.

Ольга Сумская порадовала подписчиков новыми фото olgasumska/instagram

Ольга Сумская решила вспомнить молодость и показала снимки, на которых актриса запечатлена в трех образах.

Звезда в кадре позирует в элегантном вечернем платье и перчатках, в меховой шубе поверх бордового платья и черном платье и пиджаке с распущенными волосами.

Поклонники звезды отметили, что тогда Сумская еще не была блондинкой и предпочитала рыжий цвет волос.

Поклонники артистки пришли в восторг от архивного фото, отметив, что с тех пор Ольга лишь похорошела.

"Пример для подражания для нынешних девочек!", "Красавица в любом возрасте".

К комментариям также присоединились и коллеги Сумской.

"Ух! Огонь и нежность в одной красавице!" — написала Надежда Матвеева.

"Вау! Моя ты красотка!" — прокомментировала также серию фото певица Камалия.

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)Фев 2, 2018 в 4:51 PST

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