"Регина, это двойня": Тодоренко показала фото с результатами УЗИ

Ведущая заинтриговала снимком фанатов.

Ведущая заинтриговала поклонников фото с УЗИ instagram.com/reginatodorenko

Звезда, которая попала в больницу пиелонефритом, и долгое время лечилась в США, на своей странице в Instagram рассказала, что она сделала УЗИ почек – и ей врачи сказали, что болезнь отступила.

"Ребяяяяя, сделала УЗИ почек))) Все в норме, Слава Богу!!! Спасибо всем огромное за поддержку!!! И как же все-таки хорошие добрые комменты с пожеланиями скорейшего выздоровления делают сильнее!", - подписала фото Тодоренко.

Однако подписчики на фоне слухов о ее романе с Топаловым, изначально подумали, что Регина беременна.

"Думала это другое УЗИ", "А я уж подумала, что ты беременна", "Прочитала как "УЗИ дочек"", "Я уже подумала, что ты беременна", "Срок у почек 2 месяца ", "Регина, это не почки, это двойня", - писали юзеры.

Как оказалось, ведущая сделала УЗИ почек instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко назвала своего кумира и показала фото с концерта.

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