"Регина разбабела немного": фанаты разнесли Тодоренко за лишний вес

Поклонники считают, что ведущая поправилась из-за беременности.

Тодоренко показала снимки в купальнике instagram.com/reginatodorenko

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото со своей сестрой, где они позируют в маленьком надувном бассейне в купальниках.

Подписчики звезды отметили, что у нее увеличилась грудь, и в целом она поправилась. Фанаты предположили, что причиной тому – беременность Регины.

"Как будто грудь чуть больше стала", "Мне кажется, она грудь сделала, или не знаю что. Но раньше было меньше!", "Регина разбабела немного, может, на фоне систер", "Ты беременна?", - писали подписчики.

Фанаты заметили, что Регина поправилась instagram.com/reginatodorenko

Фанаты заметили, что Регина поправилась instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко позировала без макияжа.

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