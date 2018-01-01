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"Регина разбабела немного": фанаты разнесли Тодоренко за лишний вес

Сегодня, 11:43

Поклонники считают, что ведущая поправилась из-за беременности.

Тодоренко
Тодоренко показала снимки в купальнике instagram.com/reginatodorenko
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая с российским поп-исполнителем Владом Топаловым отпраздновала свой день рождения в Лондоне и даже сходила на два концерта – Эда Ширана и Бейонсе с Jay-Z, поделилась снимками с дачи в Одесской области.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото со своей сестрой, где они позируют в маленьком надувном бассейне в купальниках.

Подписчики звезды отметили, что  у нее увеличилась грудь, и в целом она поправилась. Фанаты предположили, что причиной тому – беременность Регины.

 "Как будто грудь чуть больше стала", "Мне кажется, она грудь сделала, или не знаю что. Но раньше было меньше!", "Регина разбабела немного, может, на фоне систер", "Ты беременна?", - писали подписчики.

Регина Тодоренко
Фанаты заметили, что Регина поправилась instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко
Фанаты заметили, что Регина поправилась instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко позировала без макияжа.

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Теги:  
Регина Тодоренко, фото, фигура
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