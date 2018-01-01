Регина Тодоренко назвала своего кумира и показала фото с концерта

Исполнительница во время выступления сменила 10-15 костюмов, отметила ведущая.
Ведущая была на концерте артистки в столице Британии Лондоне, свидетельствуют фото, опубликованные нашей соотечественницей в Instagram.
"Мой кумир — R&B-дива @beyonce. 10-15 костюмов за один концерт, живой звук, 90 000 зрителей… Башку снесло!!!", — подписала снимки исполнительница.
Ранее появились слухи, что Регина Тодоренко имеет роман с российским певцом Владом Топаловым. Телеведущая подогрела молву, опубликовал в соцсети фото, на котором обнимает артиста.
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