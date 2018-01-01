Регина Тодоренко откровенно рассказала о своем новом возлюбленном

Телеведущая уже полгода состоит в отношениях.

Тодоренко уже полгода состоит в отношениях reginatodorenko/instagram

Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко призналась, что уже полгода у нее есть любимый человек.

Такой новостью она поделилась в интервью с российской актрисой Екатериной Вуличенко, сообщает 7дней.ру.

"Он актер, певец, телеведущий у него также есть свой бизнес. Мы встречаемся уже полгода. Правда, видимся редко, но это и хорошо — успеваем соскучиться друг по другу. Видимся, в основном, по ночам", - рассказала Тодоренко.

Регина добавила, что они познакомились на кастинге на роль в театральном спектакле. Однако единственной театральной работой на сегодняшний день у Регины является спектакль "Закажи жену в ломбард", где в одной из главных ролей и Влад Топалов. И на вопрос Екатерины Вуличенко, он ли таинственный возлюбленный Регины, героиня эфира ответила отрицательно.

"С Владом нас связывают исключительно рабочие отношения. У нас еще один совместный проект с ним", - ответила Регина.

На вопрос Вуличенко, не ревнует ли ее молодой человек, ведь она очень часто уезжает, Тодоренко со смехом отметила, что они уже живут вместе, и даже завели совместное хозяйство – игуану.

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