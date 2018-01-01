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Регина Тодоренко попробовала себя в роли художника, фото

Сегодня, 15:30

Телеведущая похвасталась, что начала заниматься живописью.

Тодоренко
Регина Тодоренко начала заниматься живописью instagram.com/reginatodorenko
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко решила попробовать себя в роли художника.

Ведущая начала заниматься живописью, говорится на ее странице в Instagram.

Исполнительница выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в фартуке, с кисточкой и палитрой у мольберта с картиной.

"В детстве я занималась всем подряд, кроме живописи… Когда повзрослела, расстроилась, что не умею воссоздавать жизнь в картинках. Начала заниматься…", — подписала снимок артистка.

Тодоренко
Регина Тодоренко начала заниматься живописью instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко поделилась в соцсети снимком с модного показа, на подиум она выехала на велосипеде в прогулочном наряде и с необычной прической. Посмотреть фото можно здесь.

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Теги:  
Регина Тодоренко, художник, живопись
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