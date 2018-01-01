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"Опасный костюм". Регина Тодоренко позировала в сексуальном образе, фото

Сегодня, 14:40

Снимок ведущей в соцсети за два часа собрал свыше 120 тысяч лайков.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко позировала в сексуальном образе instagram.com/reginatodorenko
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко выложила в Сеть фотографию, на которой позирует в сексуальном образе.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более 123 тысяч лайков.

Артистка позировала в купальнике, шубе, колготках в сеточку и в ботинках. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Опасный костюм!)", — полагает alexindigo_. "Вауу, какая красивая", — похвалила _madam_papaya_22_. "Самая четкая!", — написал roman34rus_.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко позировала в сексуальном образе instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко поделилась в соцсети снимком с модного показа, на подиум она выехала на велосипеде в прогулочном наряде и с необычной прической. Посмотреть фото можно здесь.
Теги:  
Регина Тодоренко, шуба, купальник
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