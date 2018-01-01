Регина Тодоренко рассказала, как тату помешали ей в карьере

На роль в кино была "нужна девушка с чистым телом", отметила ведущая.

Регина Тодоренко не получила роль в фильме из-за тату instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко заявила, что ей не захотели давать роль в фильме из-за наличия на теле татуировок.

На кастинге она понравилась продюсеру, но на роль была "нужна девушка с чистым телом", говорится на странице ведущей в Instagram.

"… как-то раз столкнулась с интересной ситуацией: кастинг в кино, нужна актриса (милая, смешная, с чувством юмора, отличница, такая себе Золушка). Прихожу я, очень волнуюсь, но стараюсь широко улыбаться, не подаю виду, что страшно так, будто я повисла над пропастью", — отметила ведущая.

Потом Тодоренко читала текст своей героини, мило "болтала с продюсерами и кастинг-директорами". "Все складывается, я их заинтересовала. YES… меня засыпают комплиментами, уже готовы обсуждать ближайшие даты съемок. Я с радостью киваю головой как собака-игрушка на торпеде автомобиля", — добавила она.

"Выходя из кабинета, меня спрашивают: "Регин, а у вас есть татуировки?". Я с гордостью отвечаю: "Да, конечно…". Продюсер: "Ой, как жаль... нам нужна девушка с чистым телом". "Можно ведь затонировать", — с последней надеждой говорю я. "Регин, вы нам очень нравитесь, но каждая минута съемочного дня слишком дорога для того, чтобы закрашиваться ваши татуировки". эх... вот, моя карьера в кино могла закончиться, не начавшись...", — отметила телеведущая.

Регина Тодоренко не получила роль в фильме из-за тату instagram.com/reginatodorenko

Напомним, Регина Тодоренко была одной из ведущих тревел-шоу "Орел и решка". В марте она призналась, что уже полгода находится в отношениях с любимым человеком, "он актер, певец, телеведущий у него также есть свой бизнес".