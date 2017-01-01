Регина Тодоренко закрутила бурный роман с российским певцом

По словам певицы, с Топаловым она познакомилась во время участия в театральной постановке.

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Бывшая ведущая шоу "Орел и Решка", певица Регина Тодоренко раскрыла имя своего нового возлюбленного. Им оказался известный российский певец, экс-участник группы Smash!! Влад Топалов.

Так в интервью "СтарХиту", Регина призналась, что по уши влюблена.

"Рискнете предположить, что я влюблена? Да, по уши! Думала, после расставания отдохну от амурных дел, доработаю в "Решке" и спокойно уеду в Лос-Анджелес, в Нью-Йоркскую киноакадемию на двухмесячное обучение. Но появился он и спутал все карты!", — рассказала девушка.

По словам Регины, с Владом она познакомилась во время участия в театральной постановке.

"Кстати, в минувшем году состоялся мой театральный дебют, благодаря которому я обрела любимого мужчину. Режиссер спектакля "Заложи жену в ломбард" Сергей Рост утвердил нас с Владом Топаловым на главные роли. Я так радовалась, когда получила предложение. Но даже не предполагала, как оно перевернет мою жизнь. Что еще сказать? Не бойтесь расширять границы! Учитесь новому, наступайте на горло страхам, двигайтесь вперед. И, конечно же, влюбляйтесь!", — сказала она.

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"Если раньше у меня не было никакого желания выйти замуж, то сейчас все иначе. Безумно хочется своего теплого, уютного гнездышка, в котором встречают объятиями и вкусным супом. Наступил момент принятия себя как реализовавшейся личности. Пора браться за другую сферу жизни – сделать вклад в этот мир: преподавать и делиться накопленными знаниями, стать мамой маленького человечка, которому однажды подарю жизнь. Отправиться навстречу приключениям с любимым мужчиной, в конце концов, по собственной инициативе, а не по указу продюсеров", — говорит Регина.

Напомним, в марте 2017 года Влад Топалов развелся с женой.