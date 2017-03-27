Рэпер Дрейк закрутил роман с супермоделью Беллой Хадид — СМИ

Ранее мать модели Иоланда Хадид опровергла распространившиеся слухи о романе дочери с Дрейком.
Об этом пишет Us Weekly.
Музыкант пришел на вечер в честь дня рождения Беллы, который проходил в Сохо.
Инсайдеры рассказали изданию, что рэпер Дрейк участвовал в организации шумной праздничной вечеринки в Сохо для 30 гостей и взял на себя все расходы.
Ранее на шоу Энди Коэна мать Беллы Иоланда Хадид опровергла распространившиеся слухи о романе дочери с Дрейком, но многие посчитали, что сделала она это не очень убедительно. "Они просто друзья", — сказала Иоланда.
Разговоры об отношениях Беллы Хадид и Дрейка ходили и раньше: в июне этого года пара посетила вечеринку в Западном Голливуде, после которой ушла вместе.
Напомним, ранее сообщалось, что Дрейк крутит роман с Дженнифер Лопес.