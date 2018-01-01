Рэпер группы Gorillaz серьезно пострадал после падения со сцены в Германии: видео

Музыкант во время инцидента исполнял свой куплет известной песни.
Музыкант доставлен в больницу. Видео происшествия опубликовано в YouTube.
"Спасибо всем за любовь!", — написал он в Facebook. "Я нормально себя чувствую, немного побуду в больнице, но забота здесь отличная".
Медики оказали музыканту помощь и его здоровью сейчас ничего не угрожает.
Напомним, группа Gorillaz выпустила шестой студийный альбом под названием "The Now Now". Туда вошли 11 песен, которые записывались в феврале 2018 года в одной из студий в Лондоне.
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