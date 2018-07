Рэпер группы Gorillaz серьезно пострадал после падения со сцены в Германии: видео

Музыкант во время инцидента исполнял свой куплет известной песни.

Рэпер Gorillaz рухнул со сцены Фото: bestin.ua

Gorillaz остановили свое выступление на фестивале Roskilde в Германии, после того как рэппер Del The Funky Homosapien упал со сцены во время исполнения своего куплета в треке "Clint Eastwood"

Музыкант доставлен в больницу. Видео происшествия опубликовано в YouTube.

"Спасибо всем за любовь!", — написал он в Facebook. "Я нормально себя чувствую, немного побуду в больнице, но забота здесь отличная".

Медики оказали музыканту помощь и его здоровью сейчас ничего не угрожает.

Напомним, группа Gorillaz выпустила шестой студийный альбом под названием "The Now Now". Туда вошли 11 песен, которые записывались в феврале 2018 года в одной из студий в Лондоне.

