Рэпер Ярмак посвятил клип о темнокожем парне украинскому олимпийскому чемпиону: видео

Прототипом главного героя стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Ярмак работал над клипом совместно с Жаном Беленюком Фото: Instagram/yarmak_music

Украинский рэп-музыкант Ярмак презентовал новый клип на композицию "Гни свою линию".

В съемках принимал участие бронзовый чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк. Видео появилось в Youtube.

"Это не песня — это наставление, это совет, это мотивация! Спасибо огромнейшее великому чемпиону и просто прекрасному человеку Жану Беленюку, ведь клип — это история темнокожего мальчика, который, невзирая на трудности, стал чемпионом мира!", - прокомментировал свою песню Ярмак.

Сюжетом клипа стала история темнокожего мальчика, которого обижают сверстники, и это мотивирует его записаться на борьбу. Затем главный герой становиться профессиональным спортсменом, учится преодолевать трудности и добиваться результата.

"Идите к вершине и не обращайте внимание на тех, кто снизу вам что-то кричит! Ничего не доказывай дуракам, просто — гни свою линию", — написал Ярмак в комментариях под клипом.

Напомним, певица и тренер "Голоса страны" Джамала презентовала клип к яркой и солнечной песне "Ты любовь моя". Эта композиция стала саундтреком к украинскому мультфильму "Украденная принцесса: Руслан и Людмила".