"Репортажем из мечты". Monatik зарядил всех на концерте в Киеве, опубликованы фото и видео

Концерт под названием Vitamin D собрал полный зал.

Дмитрий Монатик.

Украинский музыкант, судья проекта "Танці з зірками" Monatik (Дмитрий Монатик) , 20 октября, провел масштабный концерт в столичном Дворце спорта.

Концерт под названием Vitamin D собрал полный зал. Среди поклонников музыканта были замечены Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Наталья Могилевская, Алан Бадоев, Настя Каменских и другие звезды.

Мультиартист отыграл двухчасовое шоу и устроил настоящую музыкально-танцевальную терапию, пишет ТСН.

В течение вечера Дмитрий радовал своих поклонников исполнением вживую таких хитов, как "Кружит", "Вечность", "Мокрая", "Выходной", "УВЛИУВТ" и многих других.

Не обошлось и без громких премьер. Так, зал хором с кумиром выучил слова новой песни артиста "Зашиваю душу, возвращаю крышу".

Сопровождали выступление Monatik сексапильные танцовщицы и мужественные танцовщики. Да и сам Дмитрий периодически пускался в неистовые танцы вместе с балетом, а иногда радовал поклонников игрой на гитаре и клавишах.

Особого внимания заслуживает сцена, которую музыкант разместил по центру Дворца спорта, чтобы каждому было удобно наблюдать за действом. Кроме того, по кругу сверху сцена была оборудована огромными экранами, на которых постоянно транслировали выступление. Таким образом каждый присутствующий из любой точки зала хорошо видел, что происходит на сцене.

В перерывах между исполнением треков Дмитрий много и честно общался с залом. Monatik неоднократно поблагодарил поклонников за то, что они в этот вечер присутствуют в зале. Исполнитель признался, что раньше мог лишь думать об этом и назвал все происходящее "репортажем из мечты". Также артист вспомнил, как в этот день восемь лет назад раздавал листовки.

"Ровно восемь лет назад, 20 октября, я раздавал листовки возле метро "Дворец спорта". Сегодня я выступаю для вас в Дворце спорта. Мечты, они сбываются", — сказал Дмитрий.

А прежде чем исполнить композицию "Вечность", Monatik обратился к мужчинам в зале и призвал их не бояться сделать предложение той, кого они называют своей "вечностью", как в свое время сделал артист.

На концерте мультиартиста присутствовало много детей. Кто-то танцевал, кто-то снимал концерт кумира на телефон. Были и те, кто внимательно записывал новой песни исполнителя на диктофон.

Завершил концерт Monatik выступлением на бис, в процессе которого пошел в зал, чтобы сфотографироваться и пожать руки поклонникам.