"Решила убить такой красотой": Тина Кароль в сексуальном платье-кольчуге соблазнила фанатов

Артистка поделилась фото в необычном наряде.

Артистка поделилась фото в необычном наряде УНИАН

Известная украинская певица Тина Карол ь взволновала поклонников новым откровенным фото в пикантном наряде.

На странице звезды в Instagram появился снимок авторства фотографа Антона Кулаковского. Для пикантного кадра Кароль выбрала платье-кольчугу от британского бренда Fannie Schiavoni.

Фанаты оценили наряд любимой артистки, назвав ее образ ослепляющим.

"Это просто бомба, очень красиво", "Ну нельзя же быть настолько горячей", "Вы нас решили убить такой красотой", "Ослепляющий образ", "Хочу увидеть в фильме "Джеймс Бонд", - расхваливали артистку подписчики.

Кароль примерила необычное платье-кольчугу instagram.com/tina_karol

Фанаты расхвалили певицу за выбор наряда instagram.com/tina_karol

Ранее "мокрая" Тина Кароль в соблазнительном коротком топе похвасталась фигурой.

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