Режиссер нового "Терминатора" определился с актером на главную роль

Названа также дата премьеры киноленты.

Человекоподобную машину убийств в грядущем «Терминаторе» сыграет Гэбриел Луна Фото: DTF.RU

Очередную часть фильма о роботе Терминаторе снимает режиссер Тим Миллер. Он закончил отбор актерского состава в ленту и выбрал исполнителя главной роли – легендарного Терминатора.

Как сообщает Deadline, роль робота на этот раз воплотит в жизнь 35-летний американский актер Гэбриел Луна.

Отмечается, что этот актер известен по роли Призрачного гонщика из сериала "Агенты Щ.И.Т.". Помимо Луны, в фильме также будут сниматься Маккензи Дэвис и Диего Бонета.

Создатели фильма анонсируют дату премьеры на 22 ноября 2019 года.

Как ранее сообщалось, сюжет нового фильма пока неизвестен. Однако ожидается, что фильм продолжит сюжетную линию франшизы.

Напомним, 70-летний актер, звезда фильмов о Терминаторе и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер недавно перенес операцию на сердце.