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Режиссер Роман Полански засветил в Каннах белые трусы

Сегодня, 18:03
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1 / 4 Роман Полански (www.dailymail.co.uk)

83-летний Полански вышел поговорить по мобильному телефону на балкон.

Роман Полански
Роман Полански www.dailymail.co.uk
Режиссер Роман Полански стал жертвой фотокамеры на Каннском фестивале.

 

Об этом пишет dailymail.co.uk.

83-летний Полански вышел поговорить по мобильному телефону на балкон, и также просто попал в объектив фотографа, который этого ждал такого момента, возможно, несколько суток.

На минутку потерял бдительность и великий режиссер предстает перед всем миром в трусах. И рукой лицо можно не прикрывать, ведь все увидели, что, скорее всего, даже не хотели.

Напомним, Моника Беллуччи стала ведущей 70-й церемонии Каннского кинофестиваля.

Теги:  
Роман Полански, режиссер, Канны, трусы
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