Режиссер Роман Полански засветил в Каннах белые трусы

83-летний Полански вышел поговорить по мобильному телефону на балкон.

Роман Полански www.dailymail.co.uk

Об этом пишет dailymail.co.uk.

83-летний Полански вышел поговорить по мобильному телефону на балкон, и также просто попал в объектив фотографа, который этого ждал такого момента, возможно, несколько суток.

На минутку потерял бдительность и великий режиссер предстает перед всем миром в трусах. И рукой лицо можно не прикрывать, ведь все увидели, что, скорее всего, даже не хотели.

Напомним, Моника Беллуччи стала ведущей 70-й церемонии Каннского кинофестиваля.