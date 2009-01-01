Режиссер Роман Полански засветил в Каннах белые трусы

83-летний Полански вышел поговорить по мобильному телефону на балкон.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
83-летний Полански вышел поговорить по мобильному телефону на балкон, и также просто попал в объектив фотографа, который этого ждал такого момента, возможно, несколько суток.
На минутку потерял бдительность и великий режиссер предстает перед всем миром в трусах. И рукой лицо можно не прикрывать, ведь все увидели, что, скорее всего, даже не хотели.
Напомним, Моника Беллуччи стала ведущей 70-й церемонии Каннского кинофестиваля.