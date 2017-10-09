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Рианна оголила ноги, чтобы доказать, что не полная

Сегодня, 11:48

Фанаты восхитились внешним видом исполнительницы и заметили, что она прекрасно выглядит.

Рианна
Певица Рианна Instagram
Последние месяцы поклонники все чаще обсуждает лишний вес известной певицы Рианны.

Об этом пишет paparazzi.ru.

На протяжении длительного времени исполнительница никак не реагировала на критику, продолжая выходить в свет мини-платьях и обтягивающих джинсах. Но на днях на странице в Instagram Рианны появилась фотография, на которой она запечатлена в одной толстовке и кедах.

Таким образом артистка решила ответить всем завистникам, показав стройные ноги.

Фанаты восхитились внешним видом исполнительницы и заметили, что она прекрасно выглядит. Хотя поклонники любят Рианну в любом виде, главное, чтобы она продолжала их радовать своим творчеством.

 

Напомним, Камерон Диаз стала прибавлять в весе из-за гормональной терапии.

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