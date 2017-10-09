Рианна оголила ноги, чтобы доказать, что не полная

Фанаты восхитились внешним видом исполнительницы и заметили, что она прекрасно выглядит.

Певица Рианна Instagram

Об этом пишет paparazzi.ru.

На протяжении длительного времени исполнительница никак не реагировала на критику, продолжая выходить в свет мини-платьях и обтягивающих джинсах. Но на днях на странице в Instagram Рианны появилась фотография, на которой она запечатлена в одной толстовке и кедах.

Таким образом артистка решила ответить всем завистникам, показав стройные ноги.

Фанаты восхитились внешним видом исполнительницы и заметили, что она прекрасно выглядит. Хотя поклонники любят Рианну в любом виде, главное, чтобы она продолжала их радовать своим творчеством.

Публикация от Rihanna Daily (@rihannadaily) Окт 8 2017 в 11:46 PDT

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