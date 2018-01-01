Рианна поделилась секретами маскировки лишнего веса с помощью косметики: видео

Певица советует, как эффективно скрыть "пухлые детские щечки".
В ролике, опубликованном в YouTube, исполнительница продемонстрировала навыки контуринга, иронично комментируя свои действия.
"Я научилась контурингу, когда набрала вес, хотите верьте, хотите нет. Пригодится, когда вместо скул ты видишь на своем лице пухлые детские щечки", - сказала она.
Рианна время от времени набирает пару лишних килограммов, однако не скрывает этого. Поэтому ее советы поклонникам забавны тем, что весьма просты и откровенны.
"Всем известно, что консилер придумали для маскировки мешков под глазами, темных кругов, похмелья, а еще — неправильных решений", — пошутила Рианна.
Напомним, недавно Рианна опубликовала в Сети серию откровенных снимков, на которых показала свои весьма пышные формы.
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