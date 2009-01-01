Рианна получила престижную премию за благотворительность

29-летняя певица была отмечена за длительную работу по поддержке образования и здравоохранения на Карибских островах.

Певица Рианна Reuters

Об этом пишет Сплетник.

29-летняя певица была отмечена за длительную работу по поддержке образования и здравоохранения на Карибских островах. Надо сказать, что РиРи уже давно занимается благотворительностью, но все же получение награды для нее стало неожиданностью.

"Ого, я теперь в членстве Гарварда!", — пошутила Рианна, во время награждения, а затем отметила, что ее желание помогать нуждающимся зародилось еще в раннем детстве, когда она наблюдала за всем происходящим ужасом буквально с крыльца своего дома: Будучи ребенком, держа в руке 25 центов и размышляя о том, сколько же мне нужно накопить таких монеток для детишек в Африке, я неустанно повторяла себе, что когда вырасту и разбогатею, то непременно спасу всех детей в мире. Но я даже не подозревала, что действительно буду иметь такую возможность.

Будьте бескорыстны в помощи. Делая добро, никогда не ждите что-то в ответ. Отдавайте ваш лучик света, наполняйте им других и не думайте, чем вам это "аукнется". Не обязательно быть богатым, чтобы оказывать поддержку. Не нужно быть и знаменитым для совершения добрых деяний. Начните с меньшего, с своего соседа, например. Просто всегда делайте то, что вы в силах сделать, приложив к этому максимум своих возможностей, времени и энергии", — призвала Рианна.

Напомним, Эмма Уотсон стала "Женщиной года".