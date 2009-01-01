Рианна стала блондинкой и научилась управлять самолетом, опубликованы фото

Автором фотосета выступил известный перуанский фотограф Мариано Виванко.
Фото появились в Instagram.
Съемки были посвящены Амелии Эрхарт — первой женщине-пилоту, которая перелетела Атлантический океан.
На фото Рианна предстает с белыми волосами в изысканных нарядах. В частности, певица позировала в платьях из новых коллекций Ralph Lauren Collection, Stella McCartney и Dior Haute Couture.
Автором фотосета выступил известный перуанский фотограф Мариано Виванко.
Напомним, страстная брюнетка Дита фон Тиз превратилась в нежную блондинку.