Рианна стала блондинкой и научилась управлять самолетом, опубликованы фото

Автором фотосета выступил известный перуанский фотограф Мариано Виванко.

Рианна Instagram

Барбадосская певица Рианна в образе блондинки снялась для мартовского номера американского журнала Harper's Bazzar.

Фото появились в Instagram.

Съемки были посвящены Амелии Эрхарт — первой женщине-пилоту, которая перелетела Атлантический океан.

На фото Рианна предстает с белыми волосами в изысканных нарядах. В частности, певица позировала в платьях из новых коллекций Ralph Lauren Collection, Stella McCartney и Dior Haute Couture.

Автором фотосета выступил известный перуанский фотограф Мариано Виванко.

Напомним, страстная брюнетка Дита фон Тиз превратилась в нежную блондинку.