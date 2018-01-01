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Рианна выпустила собственную коллекцию эротических аксессуаров: фото

Сегодня, 21:55

Всего знаменитость представила десять вещей.

Рианна
Рианна любит эпатаж Reuters
Известная барбадосская певица Рианна выпустила свою коллекцию эротических аксессуаров "Xccessories".

Модные вещи уже появились на сайте Savage x Fenty. Цены на коллекцию варьируются от 18 до 24 долларов за один предмет.

Все желающие могут приобрести наручники с перьями марабу, атласные повязки, кожаные и шелковые накладки для сосков, маски для сна, маленькие плети и ремни.  Все товары выполнены в сиреневом и черном цветах.

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Фото: скриншот с сайта Savage x Fenty

Рианна на своей странице в Instagram показала элементы своей новой коллекции, подписав пост "it's too good to be bad ("хорошо быть плохим").

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Фото: Instagram/savagexfenty

Напомним, Рианне пришлось очень внимательно следить за своим декольте на премьере фильма "Восемь подруг Оушена" и последующем афтепати. Но это не очень-то помогло: фотографы все равно выловили немало пикантных кадров благодаря эффектному платью певицы.

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