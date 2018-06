Рианна выпустила собственную коллекцию эротических аксессуаров: фото

Всего знаменитость представила десять вещей.

Рианна любит эпатаж Reuters

Известная барбадосская певица Рианна выпустила свою коллекцию эротических аксессуаров "Xccessories".

Модные вещи уже появились на сайте Savage x Fenty. Цены на коллекцию варьируются от 18 до 24 долларов за один предмет.

Все желающие могут приобрести наручники с перьями марабу, атласные повязки, кожаные и шелковые накладки для сосков, маски для сна, маленькие плети и ремни. Все товары выполнены в сиреневом и черном цветах.

Фото: скриншот с сайта Savage x Fenty

Рианна на своей странице в Instagram показала элементы своей новой коллекции, подписав пост "it's too good to be bad ("хорошо быть плохим").

Напомним, Рианне пришлось очень внимательно следить за своим декольте на премьере фильма "Восемь подруг Оушена" и последующем афтепати. Но это не очень-то помогло: фотографы все равно выловили немало пикантных кадров благодаря эффектному платью певицы.

