Робби Уильямс не прочь представить Россию на "Евровидении-2017"

Международный песенный конкурс пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая.

Робби Уильямс Instagram

Об этом артист сказал в программе Андрея Малахова "Пусть говорят", пишет ivona.

На своей соцстраничке Малахов рассказал о разговоре с Уильямсом и опубликовал видео.

"Я обожаю "Евровидение". Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении". Я вот так просто сейчас это заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы. Давай, Россия, мы сможем победить", — сказал Робби в эфире программы.

Напомним, Россия не будет менять участника на "Евровидении", если Самойловой запретят въезд в Украину.