Робби Уильямс признался, почему отменил концерты в России

Артист также сообщил, что музыкальная карьера плохо влияет на его здоровье.
Как пишет Mirror, Уильямс рассказал, почему он был вынужден отказаться от своих выступлений.
По словам Робби, у него были серьезные проблемы со здоровьем.
"Самое сложное в воплощении гастрольного тура — это мое здоровье и моя спина, у меня сместился диск, и это был стресс. Ты должен быть в хорошей форме, физически и психически", — прокомментировал певец.
Артист также сообщил, что музыкальная карьера плохо влияет на его здоровье.
Боли в спине Уильямса беспокоят его еще с февраля, а перед каждым концертом ему делают специальные инъекции, которые концу шоу уже теряют свое действие.
Напомним, российские СМИ обнародовали список украинских артистов, которые гастролируют по РФ.