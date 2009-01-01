Робби Уильямс признался, почему отменил концерты в России

Артист также сообщил, что музыкальная карьера плохо влияет на его здоровье.

Робби Уильямс Reuters

В сентябре 2017 года известный 43-летний британский певец Робби Уильямс должен был посетить РФ в рамках тура The Heavy Entertainment Show.

Как пишет Mirror, Уильямс рассказал, почему он был вынужден отказаться от своих выступлений.

По словам Робби, у него были серьезные проблемы со здоровьем.

"Самое сложное в воплощении гастрольного тура — это мое здоровье и моя спина, у меня сместился диск, и это был стресс. Ты должен быть в хорошей форме, физически и психически", — прокомментировал певец.

Артист также сообщил, что музыкальная карьера плохо влияет на его здоровье.

Боли в спине Уильямса беспокоят его еще с февраля, а перед каждым концертом ему делают специальные инъекции, которые концу шоу уже теряют свое действие.

Напомним, российские СМИ обнародовали список украинских артистов, которые гастролируют по РФ.