Роберт Де Ниро поставил диагноз США

Мы не любим говорить, что мы отсталая страна, отметил американский актер.
Штаты страдают от случая "временного безумия", рассказал он на Международном правительственном саммите в Дубае — крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов), пишет Fox News.
"Я говорю о собственной стране, о Соединенных Штатах Америки. Мы не любим говорить, что мы отсталая страна, так что давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия", — отметил артист.
Ранее Роберт Де Ниро раскритиковал политику властей США по сокращению финансирования искусства. Напомним, американский финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос говорил, что президент страны Дональд Трамп хочет создать "мафиозное государство", но не может из-за силы основных институтов страны.