Родители беременной подружки Роналду отказались ей помогать

Они не хотят иметь отношения с дочерью из-за ее отношений с футболистом.

Роналду и Хеорхина Instagram Роналду

Об этом сообщает isport.ua со ссылкой на Marca.

Родители Хеорхины Родригес отказались помочь ей на поздних сроках беременности, при родах и дальнейшем воспитании ребенка футболиста.

Ее отец Хорхе Эдуардо Родригес живет в данный момент в Аргентине, а мать Анна Мария Хернандес в Италии, и оба не хотят иметь отношения с дочерью из-за ее отношений с Роналду и повышенного внимания прессы.

Напомним, история Хеорхины — классическая история про современную Золушку. Провинциалка Родригес в своем родном городке Хака, что на севере Испании в 450 км от столицы, работала официанткой. Некоторое время также подрабатывала няней и учила детей английскому языку. Позже перебралась в Мадрид и устроилась работать консультантом в магазин Gucci. На одной из модных закрытых презентаций и встретила Роналду.

Напомним, Криштиану Роналду показал беременную подружку и новорожденных близнецов на отдыхе.