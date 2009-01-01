Родная сестра Джонни Деппа стала причиной его банкротства

Компания позволяла сестре Деппа использовать его средства для личных нужд, таких как свадьба или отпуска.

Джонни Депп Reuters

Судебные тяжбы Джонии Деппа с менеджерами компании The Management Group длятся уже полгода, и пока не одна из сторон не готова пойти на уступки, обвиняя друг друга в денежной растрате.

Об этом пишет popcornnews.

Одна из бывших менеджеров рассказала, что в банкротстве актер может смело винить свою сестру Элизу Кристи Дембровски.

Как сообщила экс-менеджер TMG Жанин Рейберн, компания позволяла сестре Деппа использовать его средства для личных нужд, таких как свадьба или отпуска. Когда же ее просили отчитаться о потраченных деньгах, она грубо отвечала менеджерам актера: "Он мой брат, Его деньги — это и мои деньги тоже". Дембровски много лет назад свела своего брата с менеджерами из TMG, поэтому Джонни доверял своей сестре. "Я не верю, что он знал об истинном положении вещей, — говорит Рейберн. — Ему никогда не отправлялись подробные отчеты о ее тратах".

Несмотря на такое смелое заявление, нынешнее руководство компании несогласно с бывшим работником. Они говорят, что Депп не слушал никаких предостережений и нецензурно отвечал на любые просьбы тратить меньше денег.

Напомним, Джонни Деппа назвали самым переоцененным актером.