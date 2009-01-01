Родственники Караченцова рассказали о его состоянии

Сын актера Андрей заверил, что на семейном совете было решено продолжать лечение в России.
Об этом пишет paparazzi.
После ДТП и нескольких недель в больнице, во время обследования медики обнаружили у Николая раковую опухоль в легком.
Супруга Караченцова Людмила Поргина в интервью рассказывала, что у супруга нашли метастазы, опухоль оказалась неоперабельная, поэтому сейчас медики подбирают схему лечения для актера
Сын актера Андрей заверил, что на семейном совете было решено продолжать лечение в России.
"Не все так запущено, не все так плохо, можно бороться, и мы будем бороться", — заверил Андрей Николаевич.