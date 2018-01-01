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"Роксолана" Мерьем Узерли кардинально сменила имидж

Сегодня, 07:30
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1 / 4 Ради роли Мерьем Узерли перекрасилась в брюнетку (instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Актриса покрасила свои рыжие волосы ради новой роли.

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики, поделилась с фанатами  новостью – она будет сниматься в новом сериале, и для роли ей нужно сменить цвет волос.

Узерли, которую привыкли видеть рыжей в сериале "Великолепный век", теперь стала жгучей брюнеткой. В таком образе ее сложно узнать, и ей больше идет светлый цвет волос, отметили поклонники.

"Зачем волосы покрасила в черный? Не подходит", "Тебе идет только рыжий цвет", "Очень жаль, что перекрасила", - отреагировали юзеры.

Ранее "Роксолана" Мерьем Узерли разочаровала фанатов "пельменями" на лице.

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