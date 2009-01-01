Роман Полански приставал к 10-летней девочке

Инцидент произошел в 1975 году — за два года до того, как Полански бежал из США.

Роман Полански Reuters

84-летнего режиссера Романа Полански снова обвиняют в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет Сплетник.

В этот раз американская художница Марианна Барнард заявила, что режиссер приставал к ней, когда ей было всего 10 лет.

Инцидент произошел в 1975 году — за два года до того, как Полански бежал из США, где его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер.

Все эти годы Барнард молчала о преступлении Полански, но дело Харви Вайнштейна и флешмоб "Я тоже", в котором женщины рассказывают о пережитом сексуальном насилии (аналогичный нашему #янебоюсьсказать), заставили ее наконец-то заговорить.

В 1975-м Полански уже был хорошо известен и считался одним из самых востребованных и популярных режиссеров. Печальную известность кинематографисту принесла и трагическая смерть его жены Шэрон Тейт, которую, вдохновившись фильмом самого Полански "Ребенок Розмари" (Rosemary's Baby), убили последовали культа Чарльза Мэнсона. Мать Марианны хотела, чтобы ее дочь попала в мир кино, и привела девочку на пробы к режиссеру. Фотосессия прошла на пляже в Малибу, и поначалу все выглядело невинно: Полански фотографировал девочку в бикини и меховом пальто.

"Внезапно он попросил меня снять верх от купальника. В этом не было ничего такого: мне было всего 10 лет и я еще часто бегала без майки. Но затем он попросил меня снять и все остальное. Это мне не понравилось. И я заметила, что мама как раз куда-то ушла. Я не знала, где она, и не знала, когда она вернется. А он начал приставать ко мне", — рассказала Марианна в интервью британскому таблоиду The Sun.

Напомним, голливудская актриса рассказала про домогательства Альфреда Хичкока.