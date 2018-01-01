Романтичный образ, "растущие из спины розы". Как на "Евровидении-2018" выступил Alekseev, фото

Исполнитель на конкурсе спел песню о любви.

На “Евровидении-2018” Никита Алексеев (Alekseev) выступил в романтичном образе Reuters

В столице Португалии Лиссабоне во время первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2018" представитель Беларуси — украинский певец Никита Алексеев (псевдоним Alekseev) — исполнил романтическую песню о любви под названием "Forever".

Артист выступал в белой рубашке и черных брюках, главным атрибутом стала роза, которая словно пронзала руку насквозь, его снимки уже опубликовало агентство Reuters.

В конце выступления, когда исполнитель повернулся к зрителям, из его спины "росли розы".

Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" прошел 8 мая, в нем приняли участие 19 участников, но только десять из них смогли пройти дальше. Узнать, представители каких стран попали в финал конкурса, можно здесь.

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