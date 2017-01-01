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Романтика в Африке. Юрий Горбунов показал яркое фото с Катей Осадчей

Сегодня, 12:34

Снимок пары в соцсети уже собрал почти двадцать тысяч лайков.

Горбунов
Юрий Горбунов и Катя Осадчая отдыхали в Африке instagram.com/gorbunovyuriy
Телеведущий Юрий Горбунов выложил Сеть романтическую яркую фотографию со своей коллегой и женой Катей Осадчей, сделанную в Южно-Африканской Республике.

Пара позировала на небольшая горе Сигнал-Хилл в Кейптауне, держась за руки, ведущий опубликовал снимок в Instagram.

Фото за 16 часов собрало почти двадцать тысяч лайков и ряд позитивных комментариев пользователей.

Горбунов,Осадчая
Юрий Горбунов и Катя Осадчая отдыхали в Африке instagram.com/gorbunovyuriy

"Очень классные", — написала nadia_mar. "Вы — супер-пара! Рада за вас! Катюше — привет))))", — прокомментировала снимок alinalagodnaya10. "Какие же вы хорошие", — считает svitlana_havryso.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в 2017 году, 18 февраля в одном из роддомов Киева телеведущая родила мальчика, ребенка назвали Иваном.
Теги:  
Горбунов, Осадчая, ЮАР, Африка
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