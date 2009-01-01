Роскошная свадьба Пиппы Миддлтон, опубликованы фото

Согласно некоторым подсчетам, свадебная церемония обошлась в миллион английских фунтов.

Пиппа Миддлтон и ее жених Джеймс Мэттьюс Reuters

На выходных в Англии состоялась свадебная церемония младший сестры Кейт Миддлтон Пиппы и ее жениха Джеймса Мэттьюса.

Церемония венчания прошла в церкви Святого Марка в деревне Энглефилд, недалеко от Ридинга в Беркшире​ (Англия).

На торжестве присутствовали члены королевского семейства Англии — герцог и герцогиня Кембриджские и их дети — принц Джордж и принцесса Шарлотта, а также принц Гарри, который явился на церемонию без своей подруги Меган Маркл​, однако на самом торжестве она должна присутствовать.

В числе приглашенных гостей (которых у Пиппы и Джеймса было около 300) также был и знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер со своей женой Миркой.

Пиппа Миддлтон прибыла в церковь незадолго до полудня в сопровождении своего отца Майкла. На невесте было роскошное кружевное платье от Джилса Дикона, тиара Maidenhair Fern и сатиновые туфли цвета слоновой кости Manolo Blahnik.

Кейт Миддлтон была отведена роль смотрительницы за детьми — на всех снимках герцогиня стоит рядом с малышами и следит за тем, чтобы они хорошо себя вели. Деткам вручили маленькие корзинки, наполненные цветочными лепестками, которые они бросали в воздух после окончания церемонии.

Согласно некоторым подсчетам, свадебная церемония обошлась в миллион английских фунтов: только за организацию родители невесты заплатили 246 тысяч фунтов, приблизительно столько же стоит обручальное кольцо Пиппы. А вот свадебные кольца, согласно данным инсайдеров, молодые выбрали не такие дорогие: для Пиппы Джеймс приобрел инкрустированное бриллиантами кольцо от Cartier за 15 500 фунтов, а сам остановил свой выбор на более скромном варианте за 1440 фунтов.

Напомним, певица Джамала вышла замуж.